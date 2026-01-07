Segui in tempo reale la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio 2026. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi e sui risultati in diretta, con tutte le informazioni principali sull’evento. La competizione prosegue con atleti di alto livello in una delle tappe più importanti della stagione. Clicca qui per i aggiornamenti e non perdere gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 FUORI ANCHE RITCHIE! 3 su 3! Imbarazzante. Ripetiamo: questa storia di alcuni allenatori che tracciano degli obbrobri deve finire.Ne risente veramente il grande spettacolo dello sci alpino. E’ il momento del francese Antoine Azzolin. 21.02 FUORI ANCHE JAKOBSEN! Non è un caso, chiaramente.Viene da pensare: chi ha voluto favorire l’allenatore austriaco? Feller? Vedremo.Tocca all’americano Benjamin Ritchie. 21.00 Fuori Rochat. Tracciato che non dà ritmo. L’allenatore austriaco ha voluto diventare il protagonista della serata inventandosi una tracciatura non convenzionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: iniziata la seconda manche

