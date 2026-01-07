LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | comincia la prima manche

Segui in tempo reale la prima manche dello Slalom di Madonna di Campiglio 2026. Aggiorna la diretta per ricevere le ultime notizie e i risultati aggiornati. La competizione inizia alle 18:00 con il norvegese Timon Haugan, che aprirà la gara. Resta con noi per tutta la durata dell'evento e non perdere dettagli e aggiornamenti sullo slalom di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.00: SI COMINCIA! Tocca al norvegese Timon Haugan. 17.59: Temperature bassissime (-11° in partenza). Si corre sul ghiaccio. Tracciato dove ci sono continui cambi di pendenza, fino allo spettacolare muro finale. Ha tracciato il tecnico francese. 17.57: Ci siamo ormai all’inizio della prima manche. Stanno scendendo gli apripista. 17.53: Il primo partire sarà Timon Haugan, poi attenzione all’austriaco Fabio Gstrein e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Con il 4 e il 5 tocca a McGrath e Kristoffersen, poi con il 6 Noel e con il 7 ci sarà Loic Meillard, un altro dei grandi favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it

