LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | azzurri deludenti uno spagnolo davanti
Segui la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, valido per le qualificazioni ai Giochi Olimpici 2026. In evidenza le prestazioni degli azzurri, attualmente lontani dai vertici, e la posizione di uno spagnolo in testa. Aggiorna la pagina per restare informato sugli sviluppi della gara e sui risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Matt è secondo a 13 centesimi da Meillard. La seconda manche deve ancora entrare veramente nel vivo. Tocca al francese Paco Rassat (-0.06), rivelazione stagionale. 21.18 Meillard si porta in testa con 0.23 su Salarich, ma sul piano finale ha lasciato ben 33 centesimi, dunque è ampiamente attaccabile. In pista l’austriaco Michael Matt (-0.03), fratello d’arte. 21.17 Irriconoscibile Muffat-Jeandet, 6° a 2?21, dunque alle spalle di Sala. E’ il turno dello svizzero Loic Meillard (-0.52). 21.15 Strolz terzo a 95 centesimi. Sala e Canins sono gli ultimi degli atleti al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
