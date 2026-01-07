LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | Fanti davanti a tutte a breve Trocker!

Segui in tempo reale il Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, valido per la stagione di sci alpino. Aggiornamenti continui sulle performance degli atleti, con particolare attenzione a Fanti e Trocker. Rimani informato sui risultati e sui dettagli della gara, consultando la diretta per non perdere gli sviluppi principali. Le informazioni sono aggiornate in modo preciso e puntuale per garantire un quadro chiaro dell’evento in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19:03 Dietro Logan Grosdidier: c’è la certezza di avere una atleta azzurra sul podio oggi! 19:02 FANTI si mette davanti con 42 centesimi di margine! 19:01 Ecco che Sarah Bennett finisce davanti a Collomb, ecco che ora tocca a Francesca Fanti, quinta dopo la prima prova. 19:00 Anche la USA Creighton dietro a Giorgia, che al momento sarebbe 7^ mal che vada. A breve Fanti! 18:59 Keane dietro a Collomb, che mal che vada sarà 8^! 18:58 Rowekamp passa al comando su Collomb con 37 centesimi di margine. 18:57 Recupera una prima posizione su Tatum Grosdidier la valdostana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Fanti davanti a tutte, a breve Trocker! Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Anna Trocker davanti a tutte Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: podio a sorpresa di Francesca Fanti! Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; Rivivi il LIVE! Goggia rimonta e sfiora la top-10 in gigante, vince Rast. LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: giornata storta per le azzurre. Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR- oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker per il riscatto in gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount ... oasport.it LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

CREDERCI SEMPRE La concorrenza in gigante è spietata… Ma Della Mea e Goggia hanno la grinta giusta a Kranjska Gora! Lara è la migliore delle azzurre e Sofia recupera 16 posizioni con la seconda manche! La Coppa del Mondo di sci alpino femmi - facebook.com facebook

ULTIM’ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, #Scheib vince il gigante femminile di Semmering 2^ Rast, 3^ Hector, 7^ Della Mea, 8^ Goggia #SkySport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.