LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | DOMINANTE PROVA DI FORZA! Anna Trocker vince con distacchi abissali

Segui in tempo reale la diretta dello slalom gigante Nor-Am di Tremblant 2026. Qui troverai aggiornamenti sull’andamento della gara e l’esito della prova, con protagonisti gli atleti e i loro tempi. Resta con noi per non perdere le ultime notizie e i risultati della competizione, che ha visto la vittoria di Anna Trocker con distacchi rilevanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19:10 Si chiude qui la Diretta LIVE dello slalom gigante di Mount Tremblant (CAN) che incorona Anna Trocker. Un saluto sportivo! 19:09 Anna Trocker legittima il suo status di promessa dello sci alpino italiano, con una vittoria molto convincente e larghissima. Domani tornerà di nuovo in pista! 19:06 CLASSIFICA SLALOM GIGANTE TREMBLANT (CAN): Anna TROCKER (USA) 2’10?23. Franziska Gritsch (AUT) +1?54. Francesca FANTI (ITA) +1?97. 7. Giorgia COLLOMB (ITA) 2?45 19:05 Anna Trocker vince lo slalom gigante di Mount Tremblant con 1?54 davanti a Franziska Gritsch e Francesca Fanti! 19:04 Sono 94 centesimi di margine per l’altoatesina! 19:04 Conclude lontanissima Lamontagne, che era seconda dopo la prima manche: ORA ANNA TROCKER! 19:04 Gritsch davanti a tutte, l’austriaca vanta anche podi in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: DOMINANTE PROVA DI FORZA! Anna Trocker vince con distacchi abissali Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Anna Trocker davanti a tutte Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; Rivivi il LIVE! Goggia rimonta e sfiora la top-10 in gigante, vince Rast. LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: giornata storta per le azzurre. Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR- oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker per il riscatto in gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount ... oasport.it LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

CREDERCI SEMPRE La concorrenza in gigante è spietata… Ma Della Mea e Goggia hanno la grinta giusta a Kranjska Gora! Lara è la migliore delle azzurre e Sofia recupera 16 posizioni con la seconda manche! La Coppa del Mondo di sci alpino femmi - facebook.com facebook

ULTIM’ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, #Scheib vince il gigante femminile di Semmering 2^ Rast, 3^ Hector, 7^ Della Mea, 8^ Goggia #SkySport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.