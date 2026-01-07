LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | D’Antonio e Trocker per il riscatto in gara-2

Benvenuti alla diretta live dello slalom gigante di Tremblant, valido per la tappa della Nord American Cup 2025-2026. Seguiremo le prestazioni di Giada D’Antonio e Anna Trocker, impegnate in questa gara sulle nevi canadesi. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le eventuali novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount Tremblant valido per la tappa di Nord American Cup 2025-2026, le nevi canadesi rappresentano un’altra sfida per Giada D’Antonio e Anna Trocker. La campana e l’altoatesina vogliono abbassare i pettorali in vista del loro futuro in Coppa del Mondo, dove hanno già dimostrato di poter stare. Trocker ha sfiorato una clamorosa qualificazione nella seconda manche del gigante di Semmering, dove è mancata all’appello nelle prime 30 per appena due decimi. Insomma, le ragazze sono pronte, ma prima bisogna assicurarsi di poter partire con pettorali decenti per non trovare piste eccessivamente segnate e quindi impossibili da sciare. 🔗 Leggi su Oasport.it

