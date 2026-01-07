Segui in tempo reale la gara di sci alpino Gigante Nor-Am a Tremblant 2026. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e i pettorali di partenza. Attualmente, Anna Trocker guida la classifica, con Lamontagne a +0,23 secondi. Resta aggiornato per tutte le ultime novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15:11 In questo momento nessuna sembra in grado di avvicinare il tempo di Anna, così come quello di Lamontagne che si trova a +0?23 dall’altoatesina. Mancano 3 atlete a Giada D’Antonio! 15:10 Chiude Francesca Fanti con il 5° tempo provvisorio e con 1?19 di ritardo da Trocker: l’azzurra paga comunque appena 0?25 dal terzo posto di Gritsch. 15:10 Anche Fanti davanti nel primo settore. 15:09 Keane ha due decimi di margine nel primo settore, che però abbiamo capito non essere troppo indicativo per la gara. Anche perché è di soli 22? su un minuto e oltre di manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Anna Trocker davanti a tutte

