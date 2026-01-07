LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro porta il match al terzo e decisivo parziale!

Segui la diretta del match tra Musetti e Etcheverry all’ATP di Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto dall’argentino per 7-6, l’italiano si è imposto nel secondo per 6-2, portando il confronto al parziale decisivo. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e sulle azioni più importanti cliccando sul link.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ace dell'argentino. 15-30 Esce di pochissimo il recupero difensivo di Musetti sull'ottimo dritto di Etcheverry. Seconda palla. 0-30 Guizzo di Lorenzo che si difende dallo smash di Etcheverry e lo rimanda indietro con un rovescio profondo: esce il dritto successivo dell'argentino! 0-15 Risposta profonda e dritto vincente per Musetti! INIZIA IL TERZO SET, SERVE ETCHEVERRY. 8.38 L'argentino torna in campo, con Musetti che lo aspetta! 8.37 Quando stiamo per toccare le due ore totali di gioco per entrare nella terza ora, Etcheverry sta sfruttando una pausa nel bagno per schiarirsi le idee in vista del terzo set.

