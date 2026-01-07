LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino!

Segui la diretta del match tra Musetti ed Etcheverry all'ATP Hong Kong 2026. Dopo un primo set perso al tiebreak, l'italiano ha ribaltato la situazione conquistando i successivi due parziali. Restate aggiornati per tutte le informazioni sul confronto e sui prossimi incontri del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Per il momento è tutto, con l’appuntamento che è a domani con il match di Lorenzo Sonego che vuole raggiungere i quarti di finale, ma per farlo dovrà battere prima il cinese Shang. Inoltre, domani ci sarà anche il match di doppio del torinese insieme al tennista carrarino che affronteranno la coppia composta da Erler e Galloway. Grazie mille per averci seguito in questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon proseguimento di giornata. 9.27 Il percorso di Musetti riprenderà venerdì mattina, con l’orario che è ancora tutto da decidere come anche il suo avversario: il toscano, infatti, lotterà per l’accesso in semifinale contro uno tra Wong, padrone di casa, e il canadese Diallo, astro nascente del tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

