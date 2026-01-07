LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 4-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro trova il break e può servire per la vittoria!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti ed Etcheverry all'ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 6-7, 6-2, 4-5, con l'azzurro che ha ottenuto un break e si appresta a servire per la vittoria. Resta aggiornato sulla progressione del match cliccando sul link per la diretta e sulle ultime novità di questa sfida decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 BREAK MUSETTI!! Arriva il break che può aver chiuso i conti!! Esce il rovescio di Etcheverry che aveva perso la prima di servizio che lo stava trascinando! Seconda palla. 30-40 Esce il dritto di Musetto, resta ancora una palla break! 15-40 SI MUSO! L'azzurro difende dritto angolato e smash centrale, gestisce lo scambio e costringe Etcheverry all'errore di rovescio! Seconda palla, piccola occasione per Lorenzo! 15-30 Smash vincente dell'argentino, che si salva. 0-30 Errore di dritto lungolinea di Etcheverry, con Musetti che è sato bravo a trovare sempre la profondità.

LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell'esordio stagionale di Musetti e di Sonego in doppio. oasport.it

Su Sky sta per cominciare primo match del 2026 di #musetti che sfida #etcheverry #HongKong x.com

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

