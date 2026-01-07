LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break ma il rendimento al servizio dell’argentino è ottimo!

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti ed Etcheverry all’ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 6-7, 6-2, 2-3, con l’azzurro alla ricerca di un break. L’argentino si distingue per un servizio efficace. Clicca qui per aggiornamenti continui sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Termina sul nastro lo slice difensivo di Etcheverry. Seconda palla. 30-15 Cerca la palla corta l’argentino, ma fallisce completamente. 15-15 Passante ottimo di Etcheverry, con Lorenzo che è sceso male a rete. 15-0 Prima vincente ad inizio game per Musetti! 2-3 GAME ETCHEVERRY. Quinto ace solo nel terzo ace per l’argentino, dieci in totale. Tomàs serve benissimo e grazie a questo colpo è ancora un avversario pericoloso per l’esito del match. 40-0 Ace del sudamericano, a 218 kmh! 30-0 Serve bene l’argentino. Un’altra prima vincente. 15-0 Finisce in rete il rovescio di Musetti, con Etcheverry che è stato bravo ad allargare il campo con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

