LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 0-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’argentino parte avanti nel secondo set azzurro a caccia della rimonta
Segui in diretta l’incontro tra Musetti ed Etcheverry nell’ATP di Hong Kong 2026. Dopo il pareggio nel primo set, l’argentino si porta avanti nel secondo, con Etcheverry che conquista un vantaggio iniziale. Resta aggiornato sui punteggi e sugli sviluppi del match, per seguire ogni momento di questa sfida tra due giocatori di livello internazionale. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla per l’argentino. 15-0 Volée alta vincente di Etcheverry. 1-1 GAME MUSETTI! Primo gioco a zero mantenuto da Lorenzo, sperando sia un segno per la rimonta. Altra seconda. 40-0 Ottimo dritto di Musetti, finisce in rete la difesa argentina. Seconda palla. 30-0 Prima vincente di Musetti! 15-0 Esce il rovescio di Etcheverry. 0-1 GAME ETCHEVERRY. In rete la risposta di Musetti che deve fare di più se vuole rimontare. Non entra la prima. 40-30 Altra prima vincente. 30-30 Prima vincente, rimedia subito all’errore l’argentino. 15-30 Errore grossolano da parte di Etcheverry che spara in rete un rovescio in fase di palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
