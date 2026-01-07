Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti ed Etcheverry all’ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 6-6 nel primo set, con un tie-break in corso. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul link per la diretta live. La partita prosegue con emozioni e momenti di tensione, mentre i tennisti cercano di conquistare il primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Secondo ace di fila, probabilmente è troppo tardi. 2-6 Ace di Musetti che annulla il primo dei cinque set point. 1-6 Prima vincente di Etcheverry. 1-5 Musetti colpisce male il rovescio e finisce in rete. 1-4 Si sblocca Lorenzo e lo fa con la volée vincente! 0-4 Altro mini break. Termina in rete anche il dritto. Si complica il tie-break. 0-3 Prima vincente, adesso Lorenzo è costretto alla rimonta. 0-2 Musetti cerca la risposta vincente ma non trova il campo con il rovescio lungolinea. Seconda per l’argentino. 0-1 Mini break Etcheverry. Finisce in rete la volée dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 6-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: tie-break decisivo nel primo set!

