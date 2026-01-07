LIVE Musetti-Etcheverry 6-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro trova il contro break e passa in vantaggio!

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Etcheverry all’ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 6-5 in favore di Musetti, che ha conquistato un contro break e si trova in vantaggio. Restate aggiornati per tutte le novità sul match e sui momenti salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Adesso viaggiano i colpi di Lorenzo: dritto profondo dell’azzurro che costringe all’errore l’argentino! 15-0 Prima vincente di Etcheverry. 6-5 GAME MUSETTI!! Esulta Lorenzo, che chiude il gioco con l’ace! Grandissima prova di forza dell’azzurro che adesso deve completare l’opera! A-40 Servizio e dritto! Punto importantissimo di Musetti! 40-40 Questa volta è ottima la palla corta di Etcheverry. Game in parità. 40-30 Vuole uscire dallo scambio Musetti ma lo slice lungo esce, e di molto. L’azzurro cerca l’ace ma la prima non trova il campo. 40-15 Musetti prende la riga con il rovescio e costringe Etcheverry a steccare il colpo in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 6-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il contro break e passa in vantaggio! Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 2-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: immediato contro break dell’azzurro che ora è in vantaggio Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: nuovo break di vantaggio per l’argentino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it

Pronostico Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry: scommesse tennis ATP Hong Kong del 07-01-2026 - Ottavi di finale del torneo di Tennis ATP 250 Hong Kong 2026 che si giocheranno nella mattina del 7 gennaio, ed entra in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, dopo il bye al primo turno, visto che è testa ... betitaliaweb.it

Su Sky sta per cominciare primo match del 2026 di #musetti che sfida #etcheverry #HongKong x.com

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.