LIVE Musetti-Etcheverry 3-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio dell’argentino!

40-15 Esce il dritto di Musetti che ha cercato l'uscita lungolinea. Ancora seconda. 30-15 In rete il rovescio di Lorenzo, che perde un punto importante. Seconda palla. 15-15 Risposta vincente micidiale di Musetti che vuole il break! 15-0 Recupero in extremis di Etcheverry che trova l'ultimo millimetro di riga con il dritto. Seconda ad inizio game per Etcheverry. 3-4 GAME MUSETTI! Lorenzo resta in scia e chiude il gioco con una volée in controtempo. Seconda. 40-30 Volée vincente di Musetti! 30-30 Errore di Lorenzo che manda in rete un rovescio per lui comodo.

