LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano Champions League femminile volley in DIRETTA | trasferta non agevole per le Pantere
Benvenuti alla diretta della sfida di volley femminile tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano, valida per la terza giornata della Champions League 2025-2026. Seguite con noi l'incontro in tempo reale per aggiornamenti su risultato e protagonisti. La trasferta in Polonia rappresenta una prova importante per le Pantere, impegnate in una competizione di alto livello. Cliccate qui per rimanere aggiornati sull’andamento della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone D tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano. Si tratta di un confronto dal peso specifico rilevante per il girone D di Champions League femminile. Di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con prospettive e urgenze molto diverse, ma con la consapevolezza che il match può incidere sull’evoluzione del raggruppamento. Conegliano si presenta in Polonia forte di un avvio continentale praticamente perfetto. Le venete hanno centrato due successi nelle prime due giornate, mostrando solidità e capacità di gestione dei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Prosecco DOC Imoco Conegliano torna in campo in Europa per la 3ª giornata di Champions League. Le campionesse d’Europa e d'Italia saranno impegnate in trasferta in Polonia contro il LKS Commercecon Lodz Nel primo commento dove vedere - facebook.com facebook
