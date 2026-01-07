LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano 0-3 Champions League femminile volley in DIRETTA | tutto facile per le Pantere in Polonia

Segui la diretta della partita tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano, valida per la Champions League femminile di volley. Le Pantere si sono imposte con un risultato netto in Polonia. Per aggiornamenti in tempo reale sulla sfida Eczacibasi-Milano e altri incontri, clicca sul link dedicato e resta informato sugli sviluppi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ECZACIBASI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 13-25 Muro di Munarini e Conegliano conquista la sua terza vittoria nel girone della Champions League, mettendo una seria ipoteca sul primo posto del girone 13-24 Errore al servizio Lodz 13-23 Errore al servizio Conegliano 12-23 Diagonale di Zhu da zona 4 12-22 Diagonale Adigwe da zona 2 12-21 Diagonale vincente Mariana da zona 4 11-21 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiii 11-20 Primo tempo Chirichella 11-18 La fast di Obiala 10-18 La pipe di Zhu 10-17 Out la parallela di Daalderop da zona 4 9-17 In rete l'attacco di Szczyrba da zona 4 9-16 Errore al servizio Lodz 9-15 Vincente Szczyrba da zona 4 sulle mani del muro 8-15 Out la pipe di Mariana 8-14 La slash di Haak 8-13 Errore di Bidias 8-12 La slash di Haak 8-11 Mano out Daalderop da zona 4 8-10 Ace Mariana 7-10 Diagonale di Mariana da zona 4 6-10 Mano out Zhu da zona 4 6-9 Mano out Mariana da zona 4 5-9 Diagonale di Zhu da zona 4 5-8 Errore al servizio Lodz 5-7 Errore al servizio Conegliano 4-7 Wolosz vince il contrasto a rete 4-6 Gejer di seconda intenzione 3-6 Aceeeeeeeeeeeeeeee Daaaaaaaaaaalderop 3-5 Out Szczyrba da zona 4 3-4 Errore al servizio Lodz 3-3 Primo tempo Obiala 2-3 Out Fayad da zona 2 2-2 Primo tempo Centka 1-2 Pallonetto di Haak da zona 2 1-1 Diagonale di Fayad da zona 2 0-1 Diagonale Zhu da zona 4 23-25 chiude Haaaaaaaaaaaak! Diagonale da zona 2.

Conegliano torna in campo per la Champions, terzo match a Lodz con il LKS Commercecon - Le Pantere hanno vinto entrambi le sfide europee e guidano il raggruppamento con 5 punti, mentre le polacche di coach Adrian Chylinski cercano il primo risultato positivo ... trevisotoday.it

La Prosecco DOC Imoco Conegliano torna in campo in Europa per la 3ª giornata della Pool D della CEV Zeren Group Champions League. Le campionesse d’Italia saranno impegnate in trasferta in Polonia contro il LKS Commercecon Lodz, in una sfida che - facebook.com facebook

