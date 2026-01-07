LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano 0-1 Champions League femminile volley in DIRETTA | equilibrio nel secondo set 11-11

Segui in tempo reale la partita tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano nella Champions League femminile di volley. Attualmente in corso, il secondo set si trova in equilibrio con il punteggio di 11-11. Per aggiornamenti costanti e dettagli sulla sfida, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ECZACIBASI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 17-18 Errore al servizio Lodz 17-17 Diagonale di Fayad da zona 2 16-17 Primo tempo Munarini 16-16 Muro Centka 15-16 Primo tempo Centka 14-16 Errore al servizio Lodz 14-15 Muro Mariana 13-15 Errore al servizio Lodz 13-14 Vincente la parallela di Szczyrba da zona 4 12-14 In rete l'attacco di Lodz 12-13 Pipe di Haak 12-12 Diagonale di Szczyrba da zona 4 11-12 Pipe di Haak 11-11 Mani out Fayad da zon 2 10-11 Vincente Chirichella in fast 10-10 Diagonale Haak da zona 2 10-9 Errore di de Gennaro in bagher 9-9 Ace Mariana 8-9 Primo tempo Centka 7-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-8 Aceeeeeeeeeeeeeeee Munariniiiiiiiiiiiiiiiiii 7-7 La pipe di Zhu 7-6 Fayad vincente da seconda linea sulle mani del muro di Conegliano 6-6 Mano out Zhu da zona 4 6-5 Mano out Maraiana da zona 4 5-5 Palla spinta di Zhu da zona 4 4-4 La pipe di Fayad 4-4 Errore al servizio Lodz 4-3 Ace Fayad 3-3 Errore al servizio Conegliano 2-3 La fast di Chirichella 2-2 Errore al servizio Conegliano 1-2 Fallo di seconda linea Lodz 1-1 Diagonale Haak da zona 2 1-0 Errore al servizio Conegliano 14-25 Diagonale stretta di Zhu da zona 4.

Conegliano torna in campo per la Champions, terzo match a Lodz con il LKS Commercecon - Le Pantere hanno vinto entrambi le sfide europee e guidano il raggruppamento con 5 punti, mentre le polacche di coach Adrian Chylinski cercano il primo risultato positivo ... trevisotoday.it

La Prosecco DOC Imoco Conegliano torna in campo in Europa per la 3ª giornata della Pool D della CEV Zeren Group Champions League. Le campionesse d’Italia saranno impegnate in trasferta in Polonia contro il LKS Commercecon Lodz, in una sfida che - facebook.com facebook

