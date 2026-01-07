LIVE Las Palmas-Perugia 2-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | si va al tie-break crollo umbro nel 4° set

Segui in tempo reale la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, terminata 2-2 e ora in tie-break. Dopo un crollo nel quarto set, le due squadre si preparano alla decisione finale. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti sulla Champions League volley 2026, con tutte le novità e i dettagli della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 Con l'errore di Ben Tara si arriva al 5° set! 24-15 Addirittura ACE di Walla. 23-15 Attacco di Ramos e meno due Las Palmas. 22-15 Ben Tara accorcia. 22-14 Errore dai 9metri di Semenyuk. TO Las Palmas. 21-14 Miracoloso salvataggio oltre le barriere di Osmany. Incredibile. Punto di Perugia ma a 40 anni cosa ha salvato Juantorena. 21-13 Mancata ricezione di Perugia. Ace Juantorena. 20-13 Wallison, ancora! 19-13 Juantorena mette out il servizio. 19-12 Errore in attacco di Semenyuk. 18-12 Errore al servizio per i campioni di Spagna.

