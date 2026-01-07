LIVE Las Palmas-Perugia 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri vincono anche il 2° set

Segui la cronaca in tempo reale della partita tra Las Palmas e Perugia, con gli umbri che si sono aggiudicati anche il secondo set, portandosi avanti nel match di Champions League volley 2026. Restate aggiornati con le ultime emozioni e risultati, cliccando sul link per la diretta completa. La partita tra Leuven e Civitanova è in corso alle 20.30, con Rousseaux protagonista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 3-1 Attacco a segno di Rousseaux. 2-0 Ricezione non regolare di Colaci. 1-0 Sbaglia Giannelli in battuta. Las Palmas-Perugia 0-2 (23-25, 20-25)! Giannelli chiude il secondo set appannaggio degli umbri! 20-24 Scambio incredibile, lo risolve Wallison. 19-24 Ben Tara porta Perugia a set point. 19-23 Francisco Wallison a segno per il meno quattro. 18-23 Ace di Rousseaux. 17-23 Attacco di Rousseaux. 16-23 Ben Tara porta Perugia a meno due. 16-22 Mani fuori di Ramos. 14-21 Attacco fuori di Spencer. 14-20 Cambia palla Las Palmas grazie all'errore di Ben Tara.

