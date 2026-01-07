LIVE Haasrode Leuven-Civitanova 0-3 Champions League volley in DIRETTA | dominio Lube in Belgio

Segui in tempo reale la partita di volley tra Haasrode Leuven e Civitanova, valida per la Champions League, con il risultato aggiornato 0-3 a favore della Lube. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili in diretta, offrendo un quadro chiaro e preciso dello svolgimento dell'incontro. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, clicca sul link e resta informato sugli eventi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 19.30 21.46: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.45: Per Civitanova 14 i punti di Loeppky, 10 a testa per D'Heer e Poriya. Per il Leuven solo Hofmans in doppia cifra con 12 punti, 6 punti per De Saedeleer 21.43: Un'ora e 12 minuti sono bastati a Civitanova per vincere 3-0 sul campo del Leuven al termine di un match a senso unico nel quale i marchigiani hanno ovviato senza problemi all'assenza di Nikolov, schierando Loeppky in zona 2 con Bottolo (poui sostituito da Dufols-Rossi) e Poriya in banda.

