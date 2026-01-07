LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 5-7 Milano adesso tenta l’allungo!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Milano, attualmente in parità 2-2. Milano cerca di consolidare il vantaggio, mentre i risultati vengono aggiornati continuamente. Per non perdere gli sviluppi, clicca sul link e aggiorna la diretta. Inoltre, resta sintonizzato per gli aggiornamenti sulla sfida tra Lodz e Conegliano, in programma alle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 9-8 Ancora Rettke! Incontenibili le due centrali avversarie stasera. l'Ecsacibasi mette di nuovo la testa avanti. 8-8 Primo tempo di Rettke! Ancora un punto con le centrali per l'Eczacibasi che si risporta in parità. 7-8 Plummer riporta sotto l'Eczacibasi! Punto per la schiacciatrice appena entrata. 6-8 Sbaglia al servizio adesso Egonu, si sbloccano le turche che escono da un turno in rotazione pericoloso. 5-8 Ancora Paola Egonu! La capitana trascina le compagne a suon di schiacciate! 5-7 Muro di Kurtagic! Che serata a muro della serba! Milano adesso tenta l'allungo.

