LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 20-25 Egonu e compagne salgono di livello e si riportano in parità

La partita tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026, si è conclusa con un punteggio di 1-1. Egonu e le sue compagne hanno dimostrato progressi, portandosi in parità. Per seguire aggiornamenti e risultati in tempo reale, clicca sul link dedicato alla diretta. La sfida tra Lodz e Conegliano, invece, inizia alle 18, con aggiornamenti disponibili online.

5-4 Mani fuori di Erkek! Usa sempre sapientemente il muro avversario la turca, che sopperisce alla grande alla sua altezza. 4-4 Stysiak usa le mani del muro per risolvere un'alzata non perfetta. Schiaccia da ferma la polacca, ma riesce lo stesso a portare il punto a casa. 3-4 ACE DI DANESI! Si mette in mostra la centrale finora un po' in ombra. 3-3 Mani fuori di Piva! Continua la sua serata magica. 3-2 Ancora una fast per le turche. Stavolta è Rettke a metterla giù con in diagonale. 2-2 Diagonale stettissimo di Egonu! Che colpo per l'azzurra.

