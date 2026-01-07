LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 14-13 equilibrio nel terzo parziale
Segui in tempo reale il risultato della sfida di volley femminile tra Eczacibasi Istanbul e Milano, terminata con un punteggio di 1-1. Nel terzo set, si registra un equilibrio di 14-13. Per aggiornamenti continui sulla partita e sulla diretta di Lodz-Conegliano, clicca sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 21-22 Bella diagonale di Egonu! Non può nulla la difesa delle turche. 21-21 Attacco potente di Karakurt, che passa in mezzo al muro da posto 4. 20-21 Torna avanti la Vero Volley! Bravissima Piva che piazza il pallone in fondo al campo dove non c’è nessuna dell’Eczacibasi. 20-20 Trova la parità Milano che ringrazia Stysiak per l’errore. La polacca spedisce lunghissimo l’attacco. 20-19 Rimane attaccata a Milano grazie al mani fuori trovate da Lanier. 20-18 Errore al servizio di Akimova. 19-18 Il mani fuori stavolta è di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
