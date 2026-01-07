Lite tra giovani fuori dal locale Un buttafuori resta ferito

A Campospinoso Albaredo, un addetto alla sicurezza di 49 anni è rimasto ferito durante una lite tra giovani fuori da un locale. L’uomo, impiegato all’Aura Music Club lungo la Statale 617 “Bronese”, è stato trasportato in ospedale con una ferita alla testa. L’incidente si è verificato mentre il buttafuori interveniva per cercare di calmare la situazione tra i giovani coinvolti.

CAMPOSPINOSO ALBAREDO (Pavia) È finito in ospedale, con una ferita alla testa. Un addetto alla sicurezza, 49enne, al lavoro per l’ Aura Music Club, lungo la Statale 617 “Bronese“ a Campospinoso Albaredo, si è letteralmente messo in mezzo a un gruppo di giovani che stavano discutendo, all’esterno del locale. E un colpo, non è chiaro se inferto a mani nude o con un oggetto contundente, indirizzato con tutta probabilità a un altro obiettivo, lo ha però ferito al capo. Erano circa le 3 della notte tra lunedì e ieri quando sul posto, in via San Contardo, sono stati chiamati i soccorsi sanitari di Areu, che hanno poi trasportato il ferito, con l’ambulanza in codice verde, al San Matteo di Pavia, per fortuna in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lite tra giovani fuori dal locale. Un buttafuori resta ferito Leggi anche: La lite fuori dalla discoteca: diciottenne ferito alla testa con un pugno finisce in ospedale, buttafuori rinviato a giudizio Leggi anche: Terrore fuori dal locale: Montecatini, accoltellato dopo la lite, scattano gli arresti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ventenne privo di sensi fuori da un locale sul Garda, lite tra giovani a Rovato: un ferito; Lite tra giovani fuori dal locale. Un buttafuori resta ferito; Lite furiosa fuori dal locale: accoltellato un militare della base di Aviano; Lite fuori dal pub: giovane ferito alla testa con una bottiglia. Botte fuori dal locale, paura in via Mantova - Il trambusto all’esterno dei locali in occasione delle nottate pre festive, con l' alcol come principale complice, sembra ormai una desolante ‘prassi’. laprovinciacr.it

Violenta lite in un locale, - Nuova esplosione di violenza tra giovani a Cremona: nella notte tra lunedì e martedì, nei pressi di un locale cittadino, è scoppiato un diverbio tra due ragazzi, che in ... cremonaoggi.it

Ventenne privo di sensi fuori da un locale sul Garda, lite tra giovani a Rovato: un ferito - Due ragazzi soccorsi nella notte tra sabato e domenica: a Desenzano uno è stato trovato presumibilmente in overdose, in Franciacorta un altro è stato colpito al culmine di una lite ... brescia.corriere.it

Tensione in Largo Barriera, lite quattro giovani degenera in spintoni e calci. IL VIDEO ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/tensione-in-largo-barriera-lite-quattro-giovani-degenera-in-spintoni-e-calci-video.html Resta aggiornato con Trieste Ca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.