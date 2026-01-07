Lite furiosa tra Tina e Federico a UeD | Maria si schiera delirio in studio VIDEO

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, si è verificata una lite intensa tra Tina e Federico, che ha catturato l’attenzione di tutti. Maria ha espresso il suo sostegno, mentre lo studio si è riempito di emozioni e tensione. Un ritorno che, tra momenti di confronto e discussione, ha dimostrato ancora una volta la capacità del programma di coinvolgere il pubblico.

Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, è finalmente tornato in onda Uomini e Donne, e alla luce di quanto accaduto, possiamo dire che è stato un ritorno con il botto. A generare particolare sgomento è stata una lite molto accesa tra Tina Cipollari e Federico Cotugno, corteggiatore di Cristiana Anania. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro, e anche in tali circostanze Tina ha dato il meglio di sé. Tina Cipollari asfalta Federico Cotugno a Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con lo scontro tra Cristiana Anania ed Ernesto. Quest'ultimo, dopo aver assistito ad un bacio tra la tronista e Federico, ha deciso di andare via.

Uomini e Donne, le anticipazioni: finisce il Trono di Tina Cipollari ma volano scarpe. «Lite furiosa in studio» - Tina Cipollari, per la prima volta nei panni di tronista, ha chiuso il suo percorso a Uomini e Donne senza scegliere ... leggo.it

Uomini e donne lite in studio! Arcangelo diviso tra Marina e Gemma/ Tina Cipollari furiosa col Cavaliere - Arcangelo riceve due di picche da Marina e "ripiega" su Gemma Galgani, interviene Tina Cipollari e scatta la lite a Uomini e donne: le anticipazioni bomba! ilsussidiario.net

