Lite e fuga in via Novelli a Bergamo | arrestato un 32enne per spaccio È il terzo in una settimana
Nella serata di lunedì 6 gennaio, la polizia locale di Bergamo ha arrestato un 32enne in via Novelli, nell’ambito di un’operazione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del terzo arresto nella stessa settimana, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno nella zona.
L’OPERAZIONE. Un intervento mirato della polizia locale ha portato all’arresto di un uomo nella serata di lunedì 6 gennaio in via Novelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lite e fuga in via Novelli a Bergamo: arrestato un 32enne per spaccio. È il terzo in una settimana.
