L' intrigo delle petroliere e il ruolo di Alex Saab | chi è il faccendiere liberato da Biden nel 2023
Nel contesto delle tensioni legate al settore petrolifero venezuelano, torna alla ribalta il nome di Alex Saab, il faccendiere venezuelano coinvolto nelle operazioni di traffico di petrolio. La sua figura è stata al centro di recenti sviluppi, con il suo rilascio avvenuto nel 2023, sotto la presidenza di Joe Biden. Questo caso evidenzia le complesse dinamiche tra Venezuela, Stati Uniti e il settore energetico internazionale.
Mentre prosegue la caccia americana alle petroliere da e per il Venezuela, in queste ore rispunta il nome di un noto faccendiere venezuelano: Alex Saab. Il ritorno alla ribalta avviene dopo che il New York Times ha rivelato che le petroliere soggette a sanzioni statunitensi sarebbero state ingaggiate da costui e dall’imprenditore Ramón Carretero, figure chiave delle reti commerciali che per anni hanno permesso al Venezuela di continuare a esportare petrolio nonostante le restrizioni imposte da Washington. Saab è un imprenditore di origine colombiana che, secondo le autorità statunitensi, ha svolto per anni il ruolo di intermediario finanziario e commerciale per il governo venezuelano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
