Nel contesto delle tensioni legate al settore petrolifero venezuelano, torna alla ribalta il nome di Alex Saab, il faccendiere venezuelano coinvolto nelle operazioni di traffico di petrolio. La sua figura è stata al centro di recenti sviluppi, con il suo rilascio avvenuto nel 2023, sotto la presidenza di Joe Biden. Questo caso evidenzia le complesse dinamiche tra Venezuela, Stati Uniti e il settore energetico internazionale.

Mentre prosegue la caccia americana alle petroliere da e per il Venezuela, in queste ore rispunta il nome di un noto faccendiere venezuelano: Alex Saab. Il ritorno alla ribalta avviene dopo che il New York Times ha rivelato che le petroliere soggette a sanzioni statunitensi sarebbero state ingaggiate da costui e dall’imprenditore Ramón Carretero, figure chiave delle reti commerciali che per anni hanno permesso al Venezuela di continuare a esportare petrolio nonostante le restrizioni imposte da Washington. Saab è un imprenditore di origine colombiana che, secondo le autorità statunitensi, ha svolto per anni il ruolo di intermediario finanziario e commerciale per il governo venezuelano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'intrigo delle petroliere e il ruolo di Alex Saab: chi è il faccendiere liberato da Biden nel 2023 - Saab ha operato attraverso società per firmare contratti di noleggio delle petroliere, incassare e trasferire pagamenti per il greggio ma soprattutto mascherare il collegamento diretto con il governo