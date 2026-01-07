L' Inter non sbaglia Dimarco e Thuram regolano il Parma | +4 sul Napoli Fiorentina-Lazio show 2-2 colpo dell' Udinese col Toro
L'Inter mantiene il passo e batte il Parma 2-0 con reti di Dimarco e Thuram, consolidando il vantaggio di +4 sul Napoli. Nel frattempo, Fiorentina e Lazio pareggiano 2-2, mentre Udinese conquista tre punti contro il Torino. Un quadro di partite che tiene vivo il campionato, con risultati importanti per la classifica e lo sviluppo della stagione.
PARMA-INTER 0-2 MARCATORI: 42' st Dimarco, 48' st Thuram.. PARMA (4-3-3): Corvi 6.5; Britschgi 5.5, Delprato 5, Circati 5, Valeri 6.5; Bernabe 5.5 (30' st Estevez 5.5), Keita 6 (41' st Cremaschi sv), Sorensen 5.5; Oristanio 5 (17' st Almqvist 5.5), Pellegrino 6 (30' st Cutrone 6), Ondrejka 6 (17' st Ordonez 6). In panchina: Guaita, Rinaldi, Troilo, Valenti, Lovik, Hernani, Djuric. Allenatore: Cuesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con Dimarco e Thuram, Chivu a +4 su Napoli e MilanLazio-Fiorentina, 2-2 show
Leggi anche: L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con Dimarco e Thuram, Chivu a +4 su Napoli e Milan |I voti: Akanji regista (7)
L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con le firme di Dimarco e Thuram; Tabellino e voti Parma-Inter 0-2, la cronaca della partita; Parma-Inter 0-2, risultato: gol di Dimarco e Thuram, Chivu allunga sul Napoli a +4; Parma-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco super, esulta ancora Thuram.
L’Inter vince 2-0 nella nebbia, Dimarco e Thuram stendono il Parma - PARMA (ITALPRESS) – Nella nebbia del Tardini l’Inter supera il Parma per 2- sardegnareporter.it
L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con le firme di Dimarco e Thuram - Al Tardini la squadra di Chivu conquista i tre punti con un gol per tempo. msn.com
Parma-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco super, esulta ancora Thuram - L'Inter vince e si conferma leader della Serie A allungando sul Napoli di Conte. msn.com
L’Inter non sbaglia e vola momentaneamente a +4 dal Milan, che giocherà domani. Quattro lunghezze di distanza anche dal Napoli, in attesa del big match di domenica - facebook.com facebook
L’Inter non sbaglia nella nebbia di Parma, 0-2 firmato Dimarco e Thuram dlvr.it/TQCsrK x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.