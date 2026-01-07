L’Inter farà un tentativo per Dodò | Marotta offre questi due giocatori in prestito

L’Inter valuta l’acquisto di Dodò, con Marotta che propone due giocatori in prestito come contropartite. Dopo la trattativa per João Cancelo, la società mantiene un approccio prudente, concentrandosi su opportunità concrete e ben ponderate. La strategia è quella di muoversi con calma, senza affrettare le decisioni, per rafforzare la rosa in modo efficace e sostenibile.

Sfumata la pista che portava a João Cancelo, in casa Inter la linea è chiara: niente corse affrettate, ma massima attenzione alle occasioni giuste. Questo non significa immobilismo. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro dispone di un tesoretto compreso tra i 20 e i 24 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere in caso di uscite importanti, con Davide Frattesi sempre al centro delle valutazioni. Il primo nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza è quello di Dodò. Il laterale brasiliano non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con la Fiorentina e la trattativa risulta in fase di stallo.

