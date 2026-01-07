L’insistenza di Papa Leone sulla ‘sovranità’ del Venezuela dev’essere un campanello d’allarme per l’Ue

Le parole di Papa Leone sulla sovranità del Venezuela rappresentano un segnale importante per l’Unione Europea. Queste affermazioni evidenziano la delicatezza della situazione politica nel paese e richiamano l’attenzione sulla necessità di un’analisi attenta e responsabile. È fondamentale monitorare gli sviluppi e le implicazioni di questa posizione, per comprendere meglio le dinamiche regionali e i possibili effetti a livello internazionale.

Come suono di sirena nella nebbia le parole di papa Leone hanno lanciato l'allarme sul punto cruciale della vicenda venezuelana. Che non consiste nella ripulsa della dittatura di Maduro ma nella forma del tutto inedita e inaspettata con cui è stato aggredito il Paese. Diversamente dal balbettio della maggioranza degli Stati europei, il pontefice ha messo al primo posto la salvaguardia della "sovranità" del Venezuela. Bisogna intraprendere cammini di giustizia e di pace, ha detto il pontefice, "garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto inscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti".

