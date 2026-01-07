L' impegno quotidiano verso la solidarietà in città un incontro con l' associazione internazionale volontari laici

L’impegno quotidiano per la solidarietà è al centro di un incontro a Forlì, dedicato all’associazione internazionale di volontari laici. In un momento in cui le disuguaglianze aumentano e il ruolo del volontariato si rivela fondamentale, l’evento offre l’occasione per riflettere su azioni concrete e sulla solidarietà come valore condiviso nella nostra comunità.

In un tempo in cui le disuguaglianze crescono e la solidarietà sembra vacillare, a Forlì si torna a parlare di assistenza e volontariato con un appuntamento speciale. Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, al Centro Pace di Forlì sarà ospite Alberto Valmaggia, Presidente di LVIA, l'associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

