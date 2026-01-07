L’impegno di Cannizzaro al fianco dei cittadini di Polistena a difesa della sanità calabrese

Francesco Cannizzaro, deputato e segretario regionale di Forza Italia, si è unito al sit-in organizzato dal comitato cittadino di Polistena per sostenere la tutela dell’ospedale locale. L’evento ha sottolineato l’impegno di rappresentanti e cittadini nella difesa della sanità calabrese, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e comunità. Un'azione che mira a garantire servizi sanitari adeguati e sostenibili per il territorio.

