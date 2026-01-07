Limbiate guasto alla caldaia due scuole chiuse a Pinzano

A Limbiate, il guasto alla caldaia ha causato la chiusura della scuola Collodi nel quartiere Pinzano, portando a un giorno di vacanza in più per gli studenti. La situazione ha creato disagi alle famiglie, che devono organizzarsi senza l’apertura delle strutture scolastiche. La riparazione è in corso, mentre si attende il ripristino delle normali attività didattiche nella zona.

Guasto alla caldaia, scuole chiuse a Limbiate. Un giorno di vacanza in più per la gioia dei bambini ma anche per il disagio di tante famiglie, a Limbiate, per la chiusura prolungata della scuola Collodi nel quartiere Pinzano. Guasto al riscaldamento due scuole chiuse a Limbiate “Un improvviso guasto all’impianto di riscaldamento ha reso necessario . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

