L' iconico ballo di Donald Trump al Kennedy Center a Washington davanti ai deputati repubblicani – Il video

7 gen 2026

Il 6 gennaio 2026, a Washington, Donald Trump si è esibito in un breve balletto davanti ai deputati repubblicani al Kennedy Center, prima di una conferenza stampa. L'evento ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, offrendo un’immagine insolita e informale dell’ex presidente. Di seguito, il video che immortala quel momento, inserito nel contesto delle attività politiche in corso.

(Agenzia Vista) Washington DC, 06 gennaio 2026 Prima della conferenza stampa organizzata con i deputati repubblicani al Kennedy Center Donald Trump si è lasciato andare con la sua danza. Ecco il video. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

