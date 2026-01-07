Libera Icario morta dopo il parto | l’ultimo straziante saluto la Procura indaga e la famiglia dona gli organi

I funerali di Libera Icario, 33 anni, si sono svolti a Scafati, pochi giorni dopo la sua morte avvenuta tre giorni dopo il parto. La neonata è stata salvata grazie alla donazione degli organi da parte della madre. La Procura indaga sulle cause del decesso, mentre la famiglia ricorda con dolore la donna e il suo gesto di generosità.

Celebrati i funerali della 33enne a Scafati, salva la neonata. Si sono svolti questa mattina, mercoledì 7 gennaio, i funerali di Libera Icario, la donna di 33 anni deceduta tre giorni dopo aver dato alla luce la sua secondogenita. La cerimonia funebre si è tenuta alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Scafati, in provincia di Salerno. Devastati il compagno, Raffaele, papà Attilio, mamma Emilia, il fratello e i nonni. Il sindaco Pasquale Aliberti ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, definendo la morte della giovane madre «inspiegabile» e rivolgendo un pensiero ai piccoli della famiglia.

