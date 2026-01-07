Lewis Hamilton riprende il telefono dopo settimane di disconnessione | È stata una sensazione incredibile

Dopo settimane di silenzio, Lewis Hamilton torna a parlare, condividendo le sue sensazioni e aggiornamenti sulla pausa dalla Formula 1. In occasione del suo 41° compleanno, il pilota britannico riflette sulla recente pausa, il ritorno alle comunicazioni e le prospettive future, tra cui le ambizioni con la Ferrari per il 2026. Un momento di riflessione che offre uno sguardo sulle sue intenzioni e sul percorso sportivo in evoluzione.

