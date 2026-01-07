Lewis Hamilton riprende il telefono dopo settimane di disconnessione | È stata una sensazione incredibile

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di silenzio, Lewis Hamilton torna a parlare, condividendo le sue sensazioni e aggiornamenti sulla pausa dalla Formula 1. In occasione del suo 41° compleanno, il pilota britannico riflette sulla recente pausa, il ritorno alle comunicazioni e le prospettive future, tra cui le ambizioni con la Ferrari per il 2026. Un momento di riflessione che offre uno sguardo sulle sue intenzioni e sul percorso sportivo in evoluzione.

Lewis Hamilton rompe il silenzio dopo settimane di disconnessione: il messaggio per i 41 anni, la pausa lontano dalla Formula 1 e le ambizioni con la Ferrari per il 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lewis Hamilton esausto: “Butto via il telefono. Non voglio parlare con nessuno”

Leggi anche: Lewis Hamilton distrutto in TV dopo la gara del GP a Las Vegas, l’ammissione è brutale: “Sto malissimo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lewis Hamilton esausto: “Butto via il telefono. Non voglio parlare con nessuno” - Partito sedicesimo è arrivato ottavo, certo è un brodino per uno come lui. fanpage.it

Hamilton "stacco, basta telefono e d'inverno non parlerò di F1 con nessuno" - Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di F1 con nessuno. ansa.it

Lo sfogo di Hamilton: “Ho bisogno di staccare, butterò il telefono nel cestino” - Così un deluso Lewis Hamilton dopo una difficile prima stagione alla guida della ... ilfattoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.