Lewis Hamilton riprende il telefono dopo settimane di disconnessione | È stata una sensazione incredibile
Dopo settimane di silenzio, Lewis Hamilton torna a parlare, condividendo le sue sensazioni e aggiornamenti sulla pausa dalla Formula 1. In occasione del suo 41° compleanno, il pilota britannico riflette sulla recente pausa, il ritorno alle comunicazioni e le prospettive future, tra cui le ambizioni con la Ferrari per il 2026. Un momento di riflessione che offre uno sguardo sulle sue intenzioni e sul percorso sportivo in evoluzione.
Lewis Hamilton rompe il silenzio dopo settimane di disconnessione: il messaggio per i 41 anni, la pausa lontano dalla Formula 1 e le ambizioni con la Ferrari per il 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lewis Hamilton esausto: “Butto via il telefono. Non voglio parlare con nessuno”
Leggi anche: Lewis Hamilton distrutto in TV dopo la gara del GP a Las Vegas, l’ammissione è brutale: “Sto malissimo”
Lewis Hamilton esausto: “Butto via il telefono. Non voglio parlare con nessuno” - Partito sedicesimo è arrivato ottavo, certo è un brodino per uno come lui. fanpage.it
Hamilton "stacco, basta telefono e d'inverno non parlerò di F1 con nessuno" - Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di F1 con nessuno. ansa.it
Lo sfogo di Hamilton: “Ho bisogno di staccare, butterò il telefono nel cestino” - Così un deluso Lewis Hamilton dopo una difficile prima stagione alla guida della ... ilfattoquotidiano.it
Ecco la lista di tutti i record che appartengono a Lewis Hamilton. Titoli mondiali (ex aequo con Schumacher) Tempo intercorso tra primo ed ultimo titolo mondiale (2008-2020) Più gare da leader del mondiale Il più giovane leader di un campionato Più titoli con - facebook.com facebook
Happy Birthday, @LewisHamilton Tanti auguri! x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.