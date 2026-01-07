L'Europa schiacciata tra Trump e Putin | Groenlandia Ucraina e Venezuela sono la prova del suo fallimento

L’Europa si trova oggi in una posizione complessa, tra le influenze di potenze come Stati Uniti, Russia e Cina, e altre nazioni emergenti. La Groenlandia, l’Ucraina e il Venezuela sono esempi delle sfide e delle difficoltà di un continente che fatica a definire un ruolo autonomo nel contesto internazionale, tra conflitti e interessi divergenti.

USA, Russia, Cina ma anche India e Paesi del Golfo: l'Europa è schiacciata tra nuove e vecchie autocrazie senza riuscire a trovare un proprio spazio in questo nuovo mondo. Come può esistere un'Europa schiacciata fra Trump e Putin? È l'ora di un nuovo patriottismo continentale; Putins und Xis Schachzug: Warum der Kampf um Venezuelas Ölressourcen gerade erst beginnt und Europa Venezuelas Krise als strategische Warnung ernst nehmen muss; Fiducia Maga. Trump crede nella voglia di accordo di Putin e Zelensky; Trump: Trump: «Mosca e Kiev più vicine sul Donbass». Zelensky: a gennaio a Washington con leader Ue. Come può esistere un'Europa schiacciata fra Trump e Putin? È l'ora di un nuovo patriottismo continentale - A noi europei sembra che tocchi l'onere di difendere la civiltà liberale, democratica, socialista e antiautoritaria di cui siamo stati inventori e dovremmo essere eredi.

Trump minaccia la Groenlandia e l’Europa tace: la nostra ormai è una politica di genuflessione - L'ipocrisia dell'UE che difende l'Ucraina da Putin ma tace quando Trump minaccia l'integrità territoriale di un Paese membro ... ilfattoquotidiano.it

Se l’Europa batte un colpo - L’Europa ha dovuto mandare due segni di vita per rispondere ai colpi di maglio di Donald Trump sulla Groenlandia e per limitare i danni del suo continuo tentennare sull’Ucraina tra l’amico Putin e il ... repubblica.it

