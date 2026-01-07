L’Europa fa la voce grossa ma poi si inchina a Trump
Durante un incontro a Parigi tra i rappresentanti europei e gli inviati di Trump, si è evidenziata una dinamica di atteggiamento e potere. La prima ministra danese Mette Frederiksen si trovava in una posizione di confronto diretto, ma i rapporti tra Europa e amministrazione americana restano complessi. Questa scena riflette le tensioni e le relazioni di influenza che caratterizzano il rapporto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.
Al tavolo dei Volenterosi, a Parigi, la prima ministra danese Mette Frederiksen era seduta proprio di fronte ai due inviati di Trump, Steve Witkoff e il genero del presidente Jared . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La Groenlandia non si tocca: l’Europa ritrova la voce, Sánchez in prima linea mentre Meloni resta all’ombra di Washington Dopo mesi di silenzi e ambiguità, i leader europei reagiscono alle pressioni statunitensi sulla Groenlandia. Una presa di posizione tardi - facebook.com facebook
L’Europa balbetta quando dovrebbe parlare con una voce sola. @la_kuzzo da ascoltare x.com
