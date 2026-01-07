L’Europa fa la voce grossa ma poi si inchina a Trump

Durante un incontro a Parigi tra i rappresentanti europei e gli inviati di Trump, si è evidenziata una dinamica di atteggiamento e potere. La prima ministra danese Mette Frederiksen si trovava in una posizione di confronto diretto, ma i rapporti tra Europa e amministrazione americana restano complessi. Questa scena riflette le tensioni e le relazioni di influenza che caratterizzano il rapporto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

