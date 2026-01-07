Il 24 gennaio a Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento, si terrà

A Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento, il 24 gennaio si accenderanno i riflettori su uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. Stiamo parlando del Premio Letterario Sportivo 2026 dedicato a Pietro Mennea. Scrittori provenienti da tutta Italia e ospiti illustri si riuniranno a Villa Matarazzo, sede del Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”, per celebrare non solo la grandezza sportiva dell’uomo più veloce d’Italia, bensì il suo impegno civile, magari talvolta meno raccontato ma altrettanto rivoluzionario. UN EVENTO TUTTO DA VIVERE NEL RICORDO DEL GRANDE PIETRO MENNEA: LA GRANDE LETTERATURA SPORTIVA SBARCA IN PROVINCIA DI SALERNO. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Letteratura Sportiva 2026: tributo a Mennea tra cultura e prevenzione

Leggi anche: Salute e cultura protagoniste a Scampia: oltre 3000 visite gratuite e il Festival della letteratura sportiva

Leggi anche: Allo spazio cultura "pagine di vino", tra mito e letteratura

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pallavolo Serbia – Il tributo di Simone Giannelli e l’immortalità sportiva di Maja Ognjenovic.

Una mia lettera pubblicata dal " Corriere della Sera" una decina d'anni fa . Argomento : La letteratura Sportiva e il pregiudizio degli Intellettuali . Fateci caso entrando in una libreria ,dove vengono posti i libri di Sport . O a un piano superiore o in un angolo , mai - facebook.com facebook