Letizia di Spagna top trasparente e pelliccia | Pasqua Militare da brividi con Leonor in divisa

Durante la Pasqua Militare, Letizia di Spagna ha attirato l'attenzione con un abbigliamento sobrio e raffinato, caratterizzato da un top trasparente e dettagli in pelliccia. La regina ha confermato il suo stile elegante, accompagnando Leonor in divisa militare. Un momento di grande rilevanza istituzionale, che ha unito tradizione e raffinatezza in un contesto formale e significativo.

Letizia di Spagna è stata ancora una volta la protagonista indiscussa delle celebrazioni della Pasqua Militare, con un look bianco e nero ad alto impatto. Mentre sua figlia Leonor, alla sua terza partecipazione all'evento, era magnifica in alta uniforme come Re Felipe. Letizia di Spagna alla parata per la Pasqua Militare. Le celebrazioni delle Pasqua Militare, che si svolgono il 6 gennaio, segnano il ritorno agli impegni istituzionali di Re Felipe e della Regina Letizia di Spagna. Anche quest'anno si è svolta puntualmente la parata delle Forze Armate al Palazzo Reale di Madrid. Donna Letizia partecipa a questo evento dal 2005.

