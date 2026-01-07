L' eterna storia di Pulcinella torna a teatro con lo spettacolo Pulcinellesco
Venerdì 9 gennaio la Casa del Teatro di Faenza inaugura il primo appuntamento del nuovo anno della stagione Un teatro di pace, curata dal Teatro Due Mondi, con “Pulcinellesco”, spettacolo del Teatro Laboratorio Isola di Confine. Ritmi popolari, poesia in musica, sberleffo, grottesco del gesto e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
