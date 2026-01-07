Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda mercoledì 7 gennaio, si è aperta una discussione tra Marco Liorni e Danilo riguardo alla posizione geografica di Avellino rispetto a Forlì. La conversazione ha attirato l'attenzione dei telespettatori, sollevando curiosità e commenti sulla corretta collocazione delle due città italiane.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco: Federico, che ieri si è portato a casa più di 40mila euro. Con lui giocano come concorrenti: Camilla da Siena, Deborah da Treviso, Giusi da Roma, Danilo da Salerno, Ilaria da Mantova, Paola da Pontasieve. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Danilo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, bufera su Marco Liorni e Danilo: "Avellino è più a est di Forlì?"

Leggi anche: L'Eredità: torna oggi su Rai 1 il game show con Marco Liorni

Leggi anche: Torna L’Eredità con Marco Liorni su Rai1: quando in tv e novità della nuova edizione 2025-2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Marco Liorni, chi è / Il primo incontro con la moglie Giovanna e i figli Niccolò, Emma e Viola - Marco Liorni sarà il conduttore della trasmissione L'Eredità Telethon ed è uno dei personaggi tv più conosciuti. ilsussidiario.net

L'Eredità: torna oggi su Rai 1 il game show con Marco Liorni - Terminata la stagione di Reazione a catena con Pino Insegno, ricomincia il quiz amatissimo dal pubblico italiano. gazzetta.it

Marco Liorni è la prova che il vero successo lo dicono gli altri e non lo si dice da soli - In un mondo in cui si tende ad autoproclamarsi bravi e a rimarcare da soli i propri successi, il conduttore dell'Eredità è una piacevole eccezione ... vanityfair.it