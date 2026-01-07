Lena Pislak l' amore che ha saputo aspettare e diventare leggenda

Lena Pislak, custode dell’archivio e compagna di Ulay negli ultimi dieci anni, condivide una storia di cura, perdono e libertà. Mentre il mito di Ulay e Marina Abramovic resta vivo, Lena racconta senza nostalgia il suo percorso personale e professionale, offrendo una prospettiva autentica su un legame che ha attraversato il tempo. Un racconto che invita a riflettere sulla forza dell’attesa e della memoria.

