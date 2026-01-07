L’emozione della Fiamma olimpica a Ferrara Rambaldi | E’ sacra arderà nel mio cuore fino a Los Angeles

A Ferrara, il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina ha rappresentato un momento di grande significato. La città, storicamente legata al Tricolore e alla sua storia, ha accolto l’evento con rispetto e orgoglio. Rambaldi ha commentato: “È sacra, arderà nel mio cuore fino a Los Angeles”. Un’occasione per riaffermare il legame tra Ferrara e il movimento olimpico, radicato nel suo passato e nel suo presente.

Ferrara, 7 gennaio 2026 – Un'emozione unica ha attraversato le strade di Ferrara, quando la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina è arrivata in città, proprio nel giorno in cui si celebra il Tricolore di cui la città estense è stata una delle 4 fondatrici, dando un profondo contributo grazie alla proposta che nel 1797 fu fatta dal deputato Giuseppe Compagnoni, romagnolo di nascita, ferrarese d'adozione. Il viaggio della Fiamma olimpica. La Fiamma olimpica è arrivata qui nella sua 31ª giornata del viaggio attraverso l'Italia.

