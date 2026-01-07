Lego presenta gli Smart Play | l’elicottero emette suoni reali quando lo sposti da marzo 2026

Lego introduce gli Smart Play, una nuova linea di mattoncini dotati di tecnologia integrata. A partire da marzo 2026, alcuni modelli, come l’elicottero, emetteranno suoni reali durante il gioco, offrendo un’esperienza più immersiva. Questa innovazione, presentata al Ces 2026, combina il tradizionale divertimento con funzionalità sonore e luminose, mantenendo l’obiettivo di stimolare la creatività dei bambini attraverso il gioco.

I celebri mattoncini Lego si preparano a una rivoluzione tecnologica. In occasione del Ces 2026, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, l'azienda danese ha presentato ufficialmente il nuovo sistema Smart Play, una linea di prodotti che integra luci, suoni e connettività nei tradizionali blocchetti da costruzione. Il sistema Smart Play si basa su tre elementi fondamentali che lavorano in sinergia: i mattoncini intelligenti nel formato classico 2×4, le Smart Minifigures e le Smart Tag. Quest'ultime sono piastrelle con superficie liscia, prive dei caratteristici bottoncini Lego, dotate di un Id digitale che comunica ai mattoncini Smart come comportarsi in base al contesto di gioco.

