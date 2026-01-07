Legnano recupero ex Manifattura La grande sfida del sindaco Radice | Il mio ultimo obiettivo

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha più volte dichiarato di avere un ultimo obiettivo da portare a termine prima della fine del suo mandato: il recupero dell’ex Manifattura nel centro città. Questa area dismessa rappresenta un patrimonio strategico per la città e, secondo il suo programma elettorale, resta una priorità da realizzare. La realizzazione di questo progetto è considerata una sfida importante nel percorso di sviluppo e riqualificazione di Legnano.

Legnano (Milano) – «Ho ancora un obiettivo da raggiungere prima della fine del mandato». Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, lo ha ripetuto più volte in queste ultime settimane a chi gli chiedeva se la sua ricandidatura sia o meno certa e basta scorrere il programma elettorale del 2020 per rendersi conto che, con tutta probabilità, questo tassello mancante più volta sottolineato dal primo cittadino è quello del recupero della ex Manifattura in centro città, area dismessa di enorme valore strategico ribattezzata in quello stesso programma elettorale "ManiFutura". A dare spazio a questa ipotesi, e dunque a un iter in fase avanzata, sono anche le mezze parole spese in questi ultimi mesi dall'assessore delegato, Lorena Fedeli, che pur non sbottonandosi ha parlato anche recentemente di un percorso ormai in dirittura d'arrivo che, se presentato prima della fine del mandato, potrebbe dare una spinta alla campagna elettorale.

