Legnano avvia lavori di riqualificazione all'Ila Community Park, l’area verde riqualificata dell’ex Sanatorio Regina Elena. Questi interventi mirano a rinnovare uno degli spazi pubblici più significativi della città, offrendo nuove opportunità di fruizione e migliorando la qualità ambientale. La riqualificazione rappresenta un passo importante nel progetto di valorizzazione e rigenerazione urbana, con l’obiettivo di creare un luogo più accogliente per la comunità locale.

Legnano (Milano), 7 gennaio 2026 – Nuovo passo avanti verso la trasformazione del Parco Ila che fu nell’”Ila Community Park”, nuova definizione del Parco ex Sanatorio “Regina Elena ” che dovrebbe servire a sottolineare il nuovo corso di un’area verde sottoposta a lavori e interventi sostanziali. “ILA Community Park”, infatti, è il nome dell’azione che rientra ne “La scuola si fa città”, la strategia urbana di sviluppo sostenibile finanziata attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2021–2027 con il contributo di Regione Lombardia: dopo l’inaugurazione, nello scorso mese di ottobre, dei solarium restaurati, prosegue con i lavori di riqualificazione al via lunedì prossimo, 12 gennaio, il percorso di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale e volto a migliorare la vivibilità delle aree urbane rafforzando il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di inclusione, relazione e benessere per la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, lavori di riqualificazione all'Ila Community Park

