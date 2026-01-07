Legnano falsi idraulici truffano un’anziana donna | rubati i gioielli

A Legnano, due falsi idraulici hanno truffato un’anziana donna, appropriandosi dei suoi gioielli. L’intervento, presentato come urgente, si è concluso con il furto di oggetti di valore. L’episodio si è verificato in via Galvani, nel quartiere Oltresempione, evidenziando ancora una volta i rischi delle truffe portate avanti con schemi ripetitivi ai danni di persone anziane.

Legnano (Milano), 7 gennaio 2026 – Solito schema, solito inganno: si è concluso con la truffa ai danni di una donna di 7 7 anni l’intervento, ovviamente urgente e improrogabile, di due falsi idraulici che hanno suonato alla porta di un’abitazione in via Galvani, nel quartiere Oltresempione a Legnano. L’episodio è accaduto sabato scorso, 3 gennaio, nelle ore della mattina: i due truffatori si sono presentati alla porta della donna millantando un intervento di controllo alla caldaia dell’abitazione. La 77enne si è fatta convincere e ha fatto entrare i due uomini e qui è andato in scena il solito spettacolo: uno dei due ha detto alla donna che sarebbe stato necessario mettere tutti i gioielli conservati nell’abitazione all’interno di un sacchetto, per proteggerli da non si sa bene cosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

