Legati nudi i bisogni nella segatura | testimonianze dall' orrore del manicomio di Imola

Le testimonianze dall’ospedale psichiatrico di Imola offrono uno sguardo sobrio sulla realtà dei luoghi di cura del passato. Con parole semplici, rivelano le condizioni e le difficoltà vissute da chi vi era rinchiuso, spesso legati e privi di protezione. Questa storia ci invita a riflettere sull’evoluzione dei trattamenti psichiatrici e sull’importanza di un approccio più umano e rispettoso dei diritti delle persone.

"Ti dovrebbero portare a Imola". Così si diceva per dare del folle a qualcuno perché il Comune della cintola bolognese era considerato, appunto, "la città dei matti". Un marchio. Per capire fino in fondo il perché, BolognaToday Dossier ha voluto immergersi nella storia di questo territorio.

